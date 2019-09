Mauritanie: Le ministère de l’Intérieur met à la disposition des citoyens un bulletin quotidien sur la situation générale du pays

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation met à la disposition des citoyens un bulletin quotidien pour se tenir au courant de la situation générale dans tout le pays et dans toutes les circonstances, et travaille à la préparation d’un plan stratégique pour faire face aux risques, quelle que soit leur nature et leur lieu.

On trouvera ci-après le résultat de ce bulletin quotidien publié le 29 août par le Ministère de l’intérieur et de la décentralisation et transmis à l’Agence de presse mauritanienne:

Au cours des derniers jours, notre pays a connu des pluies qui ont entraîné des dégâts humains et matériels dans certains États et ont mis en œuvre les instructions de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui visaient à apaiser le citoyen en lui assurant un suivi constant de sa situation et en veillant à l’amélioration de sa situation. Le premier ministre ould Sidiya doit suivre le rythme de la situation des citoyens dans tout le pays et en toutes circonstances.

Reflétant la volonté des plus hautes autorités du pays, le gouvernement s’est efforcé d’intervenir rapidement et efficacement conformément à une méthodologie délibérée consistant à adopter une coordination entre les différents secteurs ministériels afin de trouver des solutions appropriées pour atténuer les souffrances des citoyens touchés et pour éliminer l’isolement des villes et des villages, en protégeant et en restaurant les infrastructures routes, ponts, barrages et autres.

Ce qui suit est un suivi de la situation dans divers régions.

La région de Hodh Al-Sharqi: les dernières pluies ont balayé les abords du tronçon du pont Al-Tishtayya, situé à 20 kilomètre de la route Néma-Amourj.

Des mécanismes ont été introduits pour fixer les côtés endommagés du pont en attendant leur réhabilitation.

