Mauritanie: le chef de file de l’opposition réclame un bilan complet des inondations mortelles à Selibaby

Brahim El Bekaye, issu du Rassemblement national pour la réforme et le développement (RNRD-Tawassoul/ Mouvance Islamiste), chef de File de l’opposition, réclame un bilan complet des inondations enregistrées cette semaine, dans la ville de Selibaby vers la frontière avec le Mali.

Des pluies diluviennes suivies d’inondations ont fait de nombreuses victimes, détruit plusieurs centaines d’habitations et provoqué d’énormes dégâts en début de semaine dans cette ville de l’extrême Sud-Est de la vallée du fleuve en Mauritanie.

Le Chef de File de l’Opposition Démocratique a effectué une visite de terrain à Selibaby. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et s’est rendu dans les quartiers les plus touchés par le sinistre pour «exprimer la solidarité» de la mouvance islamiste Tawasoul dont il est le leader. La visite a également permis de distribuer des aides en argent liquide aux familles éplorées.



La déclaration du responsable de l’opposition n'a pas manqué de fustiger le gouvernement sur la situation de la ville, "qui vit dans la marginalisation et l’oubli et la précarité".

Après ce constat, Brahim El Bekaye demande au gouvernement «de procéder à un recensement exhaustif des personnes sinistrées, leur fournir toute l’assistance et l’aide que nécessite leur situation, la création d’un cadre d’assainissement urbain et une planification pour prévenir les risques d’inondations qui menacent la ville pendant la

saison des pluies, une réhabilitation et un entretien régulier de la route Selibaby/Kaédi» qui permet de relier la capitale du Guidimakha à l’Ouest de la Mauritanie.

