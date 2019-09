Terreur des diplomates, deux Mauritaniens en garde à vue à la Dic

M. Kane et M. S. Gaye, deux ressortissants Mauritaniens établis au Sénégal, sont actuellement en garde à vue à la Dic. Selon Enquête, les mis en cause ont été arrêtés entre mardi et mercredi dernier. Jet setteurs invétérés, ils sont accusés d'avoir agressé, devant son domicile sis aux Almadies, une diplomate de nationalité sud-africaine.

Ils l'ont dépossédée de tous ses biens (une forte somme d'argent, un sac contenant des effets et un portable). Ils sont poursuivis du délit de vol avec violence avec usage de véhicule. Le journal indique que ces ressortissants mauritaniens, qui se faisaient passer pour des gens nantis, louaient des voitures de luxe pour déplumer leurs cibles.

seneweb.com