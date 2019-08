Déclaration de presse

Le chef de file de l’institution de l’opposition démocratique, Mr Brahim Ould EL Bekaye a effectué une visite de terrain à la ville de Sélibabi, qui a été touchée par des grandes quantités de pluies qui ont fait de dégâts matériels et humaines.

Au cours de cette visite, le chef de file de l’opposition a présenté ses condoléances aux familles de victimes. Il s’est également rendu aux quartiers les plus touchés pour exprimer sa solidarité avec les familles qui ont été touchées par les inondations. lors de ces rencontres le chef de file a écouté les doléances des populations, il a aussi distribué des sommes d’argent sur les familles éprouvées et sinistrées.

Le chef de file a demandé, lors des interviews médiatiques à la ville, les autorités publiques d’accorder une importance particulière à cette ville qui vit dans la marginalisation, et l’oubli.

Le chef de file de l’opposition, après cette visite à la ville sinistrée, salue les efforts de médias et de bloggeurs qui ont éclairé l’opinion publique sur la situation catastrophique à Sélibabi.

Il demande les autorités publiques de faire un recensement exhaustif des sinistrés, et de fournir des assistantes et des aides à toutes les personnes et familles sinistrés.

Il réclame la mise en place d’une planification urbaine pour prévenir le risque d'inondation qui menace la ville pendant la saison de l’hivernage. Et il réclame également une réhabilitation périodique du tronçon routier « Ejar Ehel Salem » de l’axe Kaédi-Sélibabi pour faciliter et garantir l’accès à la ville.

Sidi Ould Abdel Maleck, directeur de cabinet du chef de file