Catastrophe au Guidimakha: les inondations font 3 morts

Du Samedi 24 au lundi 26 Août 2019, d’importantes quantités de pluies se sont abattues sur plusieurs endroits de la région du Guidimakha, Ces quantités de pluie ont engendré des pertes humaines et des dégâts matériels. A Sélibaby, la capitale régionale, trois jeunes se sont noyés dans la matinée du lundi. Des stocks des produits alimentaires destinés à la vente ont été endommagés. Des maisons se sont effondrées un peu partout faisant des sans-abris. La mort d’animaux a été un fait constaté dans plusieurs localités. A Hassi Cheggar, à Ould Mbony, Daffort et ailleurs des dégâts sont notés. Ce Bilan catastrophique s’est alourdi avec les sinistrés de Samba Kandji, de Boroudji, de Diaguilli dans le département de Khabou. L’effondrement du toit d’une maison à Boulli causant la mort d’un enfant et l’internement de sa maman s’ajoute à la destruction du goudron dans la localité de Hel Salem sur la route Sélibaby- Mbout. Les pertes humaines et matérielles engendrées par l’eau sont énormes.

Aux dernières nouvelles, deux membres du gouvernement sont à Sélibaby pour s’enquérir de la situation.