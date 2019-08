Sebkha : Grogne des vendeuses et ambulants

Des centaines de vendeuses et de marchands ambulants ont exprimé, ce mardi 27 août, leur colère contre les taxes municipales récurrentes. Ils l’ont fait savoir au cours d’un sit in de protestation dans les locaux de la mairie de Sebkha. Avant d’être délogés par des forces anti-émeutes venus en nombre, les protestataires constitués, majoritairement de femmes, ont indiqué qu’elles sont dans l’impossibilité de s’acquitter de ces taxes au moment où elles font face à de nombreuses difficultés. En outre, elles se sont indignées de l’absence de solutions à leurs doléances et du refus des autorités municipales à entamer une négociation ou à prendre en considération leur situation. « Malheureusement, au lieu de trouver une voie de sortie, le maire a préféré faire appel à la police pour nous disperser. Le maire (ndlr Aboubacar Soumaré) nous déçoit davantage… », ont–elles ruminé.

Après avoir repoussé les protestataires, les forces de police sont restées en faction devant la mairie jusqu’à 16 heures. C’est le second mouvement d’humeur contre le maire de Sebkha après son appel à voter Ghazouani, lors de la présidentielle. Un mot d’ordre qui entraina la rupture de l’idylle de l’édile avec sa base avait suscité des grincements de dents suivi d’un caillasssage de la mairie au lendemain

de la proclamation des résultats.