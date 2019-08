‘’Pas de crise dans les finances publiques’’, selon le ministre des finances et le gouverneur de la BCM

La situation financière de la Mauritanie «est satisfaisante » et les rumeurs faisant état de difficultés dans ce domaine relayées par la presse « n’ont aucun fondement », selon le ministre des finances Mohamed Lemine Dhehbi, qui s’exprimait lundi en fin d’après/midi au cours d’un point de presse.

Le ministre a expliqué que les appels d’offres relatifs à l’émission de bons du trésor lancés la semaine dernière «constituent une opération de routine et de gestion ordinaire et ne peuvent être interprétés comme un signe révélateur de difficultés au niveau du trésor. »

Le ministre a par ailleurs précisé que dans le contexte mauritanien « les privés ne représentent que 10% des adjudicataires dans les émissions de bons du trésor public, alors que les entreprises publiques s’adjugent les 90% restants ».

Pour sa part, le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), Abdel Aziz ould Dahi a annoncé que « la Mauritanie dispose de 1,048 milliards de dollars de réserves de change couvrant 6 mois d’importations.

La dette extérieure est de 4 milliards de dollars pour un PIB équivalent à 5 milliards de dollars.

Tous ces indicateurs macro-économiques sont vérifiables auprès de la Banque de France, de la Réserve Fédérale Américaine et du FMI ».