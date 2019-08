Colonie des vacances au Maroc

Sur invitation de l'ambassade du Royaume du Maroc à Nouakchott et en coordination avec le ministère de la jeunesse et des sports du Maroc et celui de la Mauritanie, une colonie des vacances d'été sera organisée au profit de 36 enfants mauritaniens. Accompagnés par un groupe d'encadreurs pédagogiques et administratifs mauritaniens, ils entreprendront des activités pédagogiques, culturelles, sportives et ludiques dans le Camp de la colonie des vacances d'été du 26 août au 4 septembre 2019 au Maroc.

Une vieille tradition renaît ainsi de ses cendres. Au cours des années 70, des enfants mauritaniens se rendaient chaque année au Maroc pour une colonie de vacances.