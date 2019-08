Gouvernement : Mesure spéciale

Contre toute attente, la direction du budget a procédé vendredi 23 août au virement des salaires des travailleurs de la fonction publique. Une mesure qui vise certainement à faire taire les très nombreuses supputations liées à des problèmes d'argent dans les caisses du trésor public au point que certains sont même jusqu'à prédire l'incapacité de l'État de payer les salaires du mois en cours. Les rumeurs les plus folles et les plus fantaisistes circulant à propos du départ de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et du contenu de ses "baluchons" de voyage, de la vente d'un paquet de bons de trésor pour une valeur de quelques huit milliards MRO, de quelque autre argent que le gouvernement aurait emprunté avec des commerçants de la place. En plus de tout ça, il y a eu la fameuse déclaration de patrimoine de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Ould Diay qui a fait jaser quasiment tout le monde. Par rapport aux caisses de l'État, Ould Abdel Aziz a pourtant déclaré dans son discours de remise du pouvoir au nouveau président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani que les réserves nationales en devises couvrent sept mois d’importations. Puis encore une autre rumeur selon laquelle la BCM aurait vendu des bons du Trésor pour faire face à une crise de liquidités. Ensuite les difficultés de certaines des banques primaires nées avec la décennie dont beaucoup éprouvent de réelles difficultés à honorer le moindre engagement si elles n'ont pas tout simplement fait faillite. Bref, une véritable mare à crapauds ou à phacochères dans laquelle se roule l'économie nationale annonçant des lendemains qui ne rassurent pas.