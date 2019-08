Le ministre mauritanien de l’économie et de l’industrie, Cheikh El Kebir ould Moulay Taher et l’ambassadeur de la République Populaire de Chine à Nouakchott, Zhang Jiango, ont signé vendredi après midi «un accord annuel de coopération économique et technique » dont le financement sera de 40,7 millions de dollars us, soit 5,5 milliards de nouvelles ouguiyas.

Ces ressources « serviront à réaliser des projets qui seront ultérieurement déterminés ».

La signature de cette convention intervient dans un contexte particulier de début de règne du président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, élu le 22 juin 2019 et dont « le gouvernement met les dernières retouches nécessaires à la réalisation du programme », conformément à ses engagements électoraux, selon le ministre mauritanien de l’économie et de l’industrie.

La République Populaire de Chine, rappelle-t-on, est un partenaire majeur de la Mauritanie depuis plus de 50 ans.