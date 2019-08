L'UFP condamne les pratiques de certains"compagnons"

Dans un communiqué rendu public vendredi 23 août 2019, le Bureau exécutif de l'Union des forces du Progrès a condamné les pratiques de " certains compagnons dirigeants du parti qui essaient de semer la discorde", promettant de prendre des mesures contre ces responsables à travers le comité permanent auquel le parti a donné délégation de prendre les sanctions convenables prévues pour "mettre fin à l'indiscipline et aux tentatives de division et d'intimidation". Le communiqué a accusé sans les nommer certains de ses responsables d'avoir commis des fautes graves allant à l'encontre des textes du parti , notamment ceux relatifs à sa discipline et d'user d'intimidation et de violence à l'égard de certains compagnons.