Mauritanie : la Banque Mondiale mise 300 millions de dollars dans Kinross

La Banque Mondiale par l’intermédiaire de sa filiale, la Société Financière Internationale (SFI), annonce un investissement dans un projet aurifère de Kinross, apprend-t-on mardi 20 août du site de l’institution.

Ainsi, la SFI, une société canadienne et deux autres banques ont l’intention de mobiliser 300 millions de dollars pour investir dans une mine de Kinross en Mauritanie. Selon les informations fournies, la SFI, entité chargée des investissements privés de la BM, a montré sa satisfaction des conditions environnementales et sociétales de Kinross pour investir en Mauritanie. À cet effet , l’organe compte approuver le financement du montant en mi-octobre . Pour le montage financier, la SFI va dégager sur fond propre 52% du montant global, soit 155 millions de dollars. Et le reste de l’investissement (48%) va être complété par l’institution financière de développement du Canada et deux autres établissements bancaires, soit une enveloppe de 145 millions de dollars. Ce qui donnera un investissement global d’environ 300 millions de dollars, un premier du genre dans le pays.

Cet investissement arrive à quelques semaines de l’accession officielle au pouvoir du Président Mohamed Ould Ghazouani. Le nouvel homme fort de Nouakchott qui mise désormais sur les technocrates pour pour assoir le développement socio-économique de son pays a envoyé des signaux positifs au marché financier international et aux investisseurs présents dans ce pays appelé à devenir un nouvel eldorado compte tenu de son potentiel minier, pétrolier et gazier hors normes.

Depuis 2018, Tasiast est à sa phase d’expansion pour améliorer sa capacité productive qui a été de 8000 tonnes /jour lors de la première phase. Située à 300 km au nord de Nouakchott, la mine de Tasiast est exploitée par Tasiast Mauritania Limited SA, filiale du canadien Kinross Gold Corporation. Ce dernier est considéré comme le cinquième producteur mondial d’or.

financialafrik