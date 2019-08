Porte parole du gouvernement : Vivement l'UPR et la majorité

Dans la conférence de presse qui a suivi le conseil des ministres du jeudi 22 août 2019 le porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem a déclaré que « le président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani mettra au centre de son action l'UPR dont il est membre et la majorité qui l'a soutenu à la dernière présidentielle du 22 juin dernier ». Ould Salem a rappelé que « ceux qui comptent sur un quelconque conflit entre le président de la République, le parti (UPR) et la majorité qui l'ont soutenu perdent leur temps et que cette incompréhension qu'ils souhaitent ne sert pas la Mauritanie puisque le président a besoin de l'unité autour de lui pour réaliser le programme électoral sur la base duquel les Mauritaniens l'ont élu ». Le porte-parole a encore confirmé que quasiment tous les ministres du gouvernement sont de la majorité. Ould Salem a indiqué que le président de la République Mohamed Ould Cheikh Ghazwani a valorisé l'action de tous les présidents qui l'ont précédé de l'indépendance à nos jours et qu'il a insisté de façon particulière sur la dernière décennie conduite par l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Le ministre de l'enseignement supérieur porte-parole du gouvernement a démenti que ses propos de la semaine prochaine aient été retirés des organes de la presse officielle (TV Mauritanienne, Radio et Agence Mauritanienne d'information).