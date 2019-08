Jeux Africains : La délégation mauritanienne a défilé à Rabat

Les délégations des 54 pays participant aux 12ème Jeux Africains et les spectateurs qui ont afflué, le lundi 19 Août 2019, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, ont vibré à l’unisson, en l’extraordinaire cérémonie d’ouverture, animée par des artistes de tout le Continent. Une cérémonie somptueuse d’une heure d’horloge, unanimement saluée. Le royaume chérifien vient d’emporter ainsi la première manche, après avoir repris le flambeau, dix mois seulement de préparation, après le désistement de la Guinée Equatoriale, « faute de moyens suffisants ».

Lors de cette entame inaugurale, la Mauritanie n’a pas été en reste. Constituée de sportifs et d’administrateurs en habits traditionnels, sa délégation a défilé sous les vivats du public. L’honneur de porter l’étendard national est revenu à Abidine Abidine, récent vainqueur du marathon de Nouakchott. C’est la première fois que la Mauritanie participe en nombre à ces jeux.

C'est Son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid, qui a présidé la cérémonie. Après le somptueux défilé des 54 délégations, les hymnes de l’Union africaine, du Mouvement olympique et du Royaume du Maroc ont été successivement entonnés, avant que le président de la Commission de l’Union africaine ne prononce un mot de bienvenue, suivi de la déclaration d’ouverture de la 12ème édition des Jeux africains, par Son Altesse royale.

Puis l’on a chanté la mélodie des Jeux africains, avant la prestation de serment, par un athlète marocain (pays hôte des jeux) et un officier africain (Ghana). L’air de la « Marche verte » (Nidae Al Hassan) a été interprété, ouvrant ainsi le spectacle composé d’un prologue et de dix tableaux, conclu par une dernière chanson célébrant le 56ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Au terme de la cérémonie, l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) a décoré le roi marocain de l’Ordre du mérite olympique africain, en reconnaissance des efforts qu’il a déployés en faveur de la promotion du sport. Une distinction remise au Prince Moulay Rachid par monsieur Moustapha Berraf, président du Comité olympique algérien et président de l’ACNOA.

La 12ème édition des Jeux Africains est organisée dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation d’environ six mille cinq cents athlètes. Vingt mauritaniens, représentants dix disciplines, avaient débarqué à Rabat, dans la nuit de dimanche à lundi 19 Août 2019. Dirigée par le président du CNOSM, Abderrahmane Ethmane, la mission a pris ses quartiers à l’Université internationale de la capitale chérifienne où sont hébergées les délégations des 54 pays africains.

Dans une déclaration à la presse, le président du CNOSM s’est réjoui de cette participation en nombre de sportifs mauritaniens à ces jeux : « C’est une Première, dans notre histoire sportive. Nous avons décidé de rehausser la participation de nos athlètes, afin d’assurer une représentation digne de notre pays en cette manifestation continentale. Notre objectif est de rafler le maximum de médailles dans les disciplines sportives auxquelles nous prendrons part ». Des officiels, notamment le conseiller en charge des Sports au ministère de l’Emploi, de la jeunesse et des sports, Ba Aliou Gatta, et des administrateurs du CNOSM accompagnent la délégation mauritanienne.

Mercato : Modou Amadou Niang aux manettes de FC Tevragh Zeïna

C’était dans les tuyaux ; maintenant, c’est officiel ! Après de longues tractations, le FC Tevragh Zeïna s’est attaché les services du jeune technicien chevronné Modou Amadou Niang. L’ancien coach de l’AS Kédia, passé par l’ASC Mauritel et les Imraguens de Nouadhibou, a paraphé une saison, renouvelable, avec les Galactiques. Modou succède ainsi au sénégalais Moustapha Seck et sera secondé par un ancien international, ex-pensionnaire de l’ASC Mauritel, Cheikh Sow.

Dans une déclaration exclusive au micro de RimSport.net, Modou a décliné sa feuille de route : « Je viens pour relever de nombreux défis. Permettre, au FC Tevragh Zeïna qui n’a pas montré grand-chose les trois dernières saisons en finissant sixième ou cinquième, de jouer les premiers rôles sur la scène sportive ; remettre donc le club sur les rails, de manière à ce qu’il joue un rôle majeur dans le football mauritanien, en glanant le maximum de titres. L’équipe est déjà fin prête. Elle est au complet, avec des recrutements à tous les postes, notamment Zeïn El Abidine (pièce-maîtresse, la saison écoulée, de l’AS Kédia), Papis (ex-joueur de l’ASAC Concorde, du Ksar et de FC Deuz), un milieu offensif, et un attaquant polyvalent, Amara Bagayoko, Mokhtar Rooney ou Namory. Nous avons renforcé le FC Tevragh Zeïna avec des joueurs talentueux. Notre ambition première est donc de décrocher des titres, en visant toujours le haut du tableau », a promis l’ancien coach de l’ASC Nasr de Sebkha. En trois ans de collaboration, Modou Niang a abattu un travail remarquable, la saison dernière, chez les montagnards. Classée troisième en Super D1, la Kédia perdit Dame Coupe, face à la SNIM. Mais ce fut, tout de même, une consécration de beaux efforts.

Transfert : Namory rejoint Tevragh Zeïna

Namory Diaw est désormais galactique. Le gardien de but international quitte l’ASC Kédia et s’engage une saison avec le FC Tevragh Zeïna. Diaw s’est imposé, la saison dernière, comme un élément majeur de la réussite des miniers, aussi bien en Super D1 qu’en Coupe nationale. Ça sera un nouveau challenge dans sa carrière, après deux saisons chez les montagnards. La régularité de ses performances lui a valu une position de doublure de Souleymane Diallo, chez les Mourabitounes.

Diaw remplace un autre Mourabitoune : Mohamed Salahdin « Casillas », de retour après une période d’indisponibilité due à une blessure, qui a décidé de mettre fin à sa longue collaboration avec la formation de Moussa ould Khaïri.