Coupe de la Ligue : Nouadhibou lance sa saison

Et un titre de plus, au palmarès du FC Nouadhibou ! Le club Orange s’est adjugé, dimanche, la Coupe de la Ligue 2019, aux dépens du FC Tevragh-Zeïna, au terme d’une partie époustouflante. Opposés à sa plus grande rivale, la bande à Santigo Martinez a remporté la grande finale, sur la marque de deux buts à rien. D’abord, sur une frappe géniale de Hémeya Tanjy, placée hors de portée de Namori Diaw (31’). Puis l’opportunisme de Mahaman Cissé a mis fin aux derniers espoirs des Galactiques (87’), pourtant auteurs d’une très belle prestation. Par cette brillante victoire, le FC Nouadhibou lance un message significatif à ses concurrents, à moins de deux semaines de l’entame de la Super D1. Le champion sortant prouve qu’il a les arguments pour défendre son titre cette année.

Mais avant de s’atteler aux affaires domestiques, Nouadhibou a rendez-vous avec l’Afrique. Samedi prochain, le représentant mauritanien en Ligue des Champions recevra, au stade Cheikha Boïdiya, la Société Omnisports de l’Armée de Côte d’Ivoire, en match retour comptant pour le tour préliminaire. À l’aller, les partenaires de Brahim Souleymane ont ramené un résultat nul (0-0) encourageant.

À noter que l’ASAC Concorde a fini sur le podium de la Coupe de la Ligue 2019. Les bleu et blanc de « N’Diobo » l’ont emporté, face à l’ASC Kédia, aux tirs au but (4-2).