Mourabitounes : Clap de fin pour Saly Sarr

Le défenseur central des Mourabitounes, Saly Sarr (33 ans), a mis un terme à sa carrière internationale, qui avait démarré à Nelspruit, le 2 Septembre 2016, face à l’Afrique du Sud. Il a disputé son dernier match sous la tunique nationale le 14 Juin 2019, en amical contre Madagascar.

Passé par Le Havre, le FC Lucerne ou encore le Servette de Genève, Saly Sarr a adressé un message à tous ses compatriotes : « Bonjour à tout le peuple mauritanien ! Je tiens, tout d’abord, à vous dire merci pour votre soutien, pour ces merveilleux moments qui m’ont rendu si fier de défendre, haut, les couleurs du pays. Fier d’avoir fait partie de la génération dorée qui a qualifié la Mauritanie à la première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire.

Aujourd’hui, à 33 ans, je pense qu’il est temps, pour moi, de dire adieu à la sélection nationale en tant que joueur. J’espère un jour revenir apporter mon aide ; en tant que membre du staff technique, pourquoi pas ? Sachez, toutefois, que tous ces moments sous le maillot national resteront gravés à jamais dans mon cœur. Comme on dit : « Mourabitoune un jour, Mourabitoune pour toujours ! »

Je ne pourrais terminer cette lettre sans remercier et féliciter le Président de la FFRIM, monsieur Ahmed Yahya, qui abat un travail considérable pour le développement du football mauritanien. Peu de gens s’aperçoivent à quel point il a contribué aux succès réalisés ces dernières années. Croyez-moi : sans lui, la Mauritanie n’aurait jamais accompli ce parcours où l’on a réussi à faire vibrer les Mauritaniens du monde entier. Qu’Allah vous donne la chance de vivre encore plus d’émotions fortes, comme on en a vécu tous ensemble. A bientôt, incha’Allah ! Force aux Mourabitounes ! Merci ! »

Source : FFRIM