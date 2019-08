Communiqué final des travaux de la session du BE d’août 2019

Le BE de l’UFP s’est réuni en session ordinaire les 16-17-18 et 19 aout 2019 sous la présidence du Président du parti camarade Mohamed Maouloud autour de l’ordre du jour suivant :

-Le bilan de la campagne électorale présidentielle

-la convocation du 4eme congrès ordinaire du parti

-l’examen de la situation interne du parti

-l’examen de la situation politique consécutive à l’élection présidentielle

Après des débats francs et sérieux marqués par un haut esprit d’unité et de camaraderie, le BE a adopté à la quasi-unanimité, les résolutions et décisions suivantes :

Résolution sur le bilan de la campagne électorale présidentielle qui félicite le candidat Mohamed OuldMaouloud , les militants du parti et ceux de la coalition des forces du changement démocratique ainsi que tous les électeurs qui se sont mobilisé par dizaines de milliers, tout en soutenant la position prise par les 4 candidats de l’opposition dans leur rejet des résultats d’une élection gérée unilatéralement par le régime et qui préconise le dialogue sincère comme seule solution de sortie de la crise politique actuelle Décision du BE relative à la tenue du 4 eme congrès ordinaire du parti : le BE a décidé de convoquer le congrès en fin décembre 2019-debut janvier 2020, tout en donnant mandat au CP de prendre les mesures organisationnelles nécessaires y compris une campagne d’implantation préalable Résolution relative à la situation intérieure du parti : Après avoir écouté un rapport détaillé sur la situation interne du parti consécutive à certaines activités contraires aux règles et principes d’organisation du parti, le BE a confié au CP le soin d’appliquer les textes statutaires en vue de raffermir l’esprit de parti et l’unité d’action de l’UFP Résolution sur la situation nouvelle du pays : le BE a décidé la tenue d’une session spéciale consacrée à l’examen approfondie de la situation nouvelle du pays résultats de la dernière élection présidentielle. Résolution relative à la dilapidation des biens publics : Le BE a réclamé l’organisation d’un audit sérieux et d’une enquête approfondie concernant l’ensemble des actes de malversation, de corruption et de dilapidation des biens publics et des ressources nationales par le pouvoir sortant et révélés par la presse Résolution de solidarité avec le peuple palestinien et le peuple soudanais : Le BE a adopté une résolution de solidarité avec le peuple palestinien face aux épreuves qu’il continue de subir de la part du colonialisme israélien et qui salue chaleureusement la victoire de l’insurrection démocratique menée par le peuple soudanais face à la dictature militaro-affairiste tout en appuyant les efforts entrepris pour parvenir à un accord de compromis entre les protagonistes

Nouakchott le 20 aout 2019

Commission de Communication de l’UFP