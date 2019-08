NDB: délestages préjudiciables

La ville de Nouadhibou souffre depuis plusieurs semaines de graves délestages électriques sans que la Société nationale d'électricité ( Somelec) n'arrive vraiment à trouver des solutions pour cette crise qui affecte quasiment tous les services de la deuxième plus importante ville du pays. Et, malgré l'envoi de Nouakchott de deux groupes électrogènes pour être utilisés dans la dizaine de quartiers de la ville, les problèmes d'alimentation en énergie subsistent puisque les deux générateurs ne sont pas conçus pour fonctionner 24/24 heures. Ainsi, quelques unes des nombreuses usines de pêche de la capitale économique ont fermé en attendant qu'une solution soit trouvée. Parmi les nombreux autres effets collatéraux dans une ville comme Nouadhibou où les entrepôts de stockage et usines de traitement et de conservation des produits halieutiques est le risque évident de leur péremption qui occasionnera une perte substantielle de plusieurs dizaines voire centaines de millions d'ouguiyas.