CVE : COMMUNIQUE

La Coalition Vivre Ensemble (CVE), sous la présidence de son leader, Dr KANE Hamidou Baba, a tenu une réunion à la salle polyvalente de la CASE, à l’effet d’une évaluation sans complaisance portant sur l’élection présidentielle du 22 juin 2019 et les perspectives de la CVE.

Le président de la CVE a dans son mot introductif, indiqué que le moment choisi pour tenir cette assemblée marque la fin d’un cycle et le début d’un autre qui, sans doute, permettra à la coalition de se consolider et d’élargir sa base.

Dr KANE Hamidou Baba, après avoir salué et félicité l’ensemble des structures, et militants de l’intérieur comme de la diaspora, pour l’immense travail abattu lors la campagne, a tiré les leçons de l’expérience et suggéré des pistes de recommandations.

Il a noté que malgré toutes les difficultés rencontrées, dont la contrainte de temps et de moyens, n’était pas la moindre, une extraordinaire mobilisation des populations qui aspiraient au changement avait été enregistrée. La CVE dira-t-il « est désormais un acteur majeur dans la recomposition du paysage politique, tant et si bien qu’elle a su imposer le débat sur les problèmes nationaux ».

Lui succédant, le Directeur national de la campagne, le Directeur de Cabinet du Candidat, ainsi que les Commissions sectorielles de la campagne ont présenté des exposés détaillés sur le déroulement de la campagne, les difficultés et contraintes, mais aussi les opportunités ouvertes par la CVE ; et son franc succès en termes de résultats, rejetant au passage, ceux qui nous ont été injustement attribués.

De la séance plénière qui s’en est suivie, tout au long des débats, il s’est dégagé, à l’unanimité, une formidable aspiration à travailler pour la consolidation des acquis et de fortes recommandations ont été formulées à cet égard, donnant ainsi à la CVE de réelles promesses de pérennité.

Pour ce faire, une commission a été désignée pour la synthèse des travaux et la présentation de toutes les options quant à l’avenir de la CVE. Ce rapport sera soumis au Conseil présidentiel dans une semaine.

Les participants ont salué le leadership éclairé de leur candidat, Dr KANE Hamidou Baba et ne ménageront aucun effort pour poursuivre le combat, à ses cotés, dans un élan de solidarité agissante pour l’avènement d’une CVE à la hauteur des aspirations fortes et profondes du peuple mauritanien.

Nouakchott, le 18/08/2019

Commission com de la CVE