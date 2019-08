Ministre de la santé : "tout citoyen doit accéder aux services de santé"

Le ministre de la santé, Dr Nedhirou Ould Hamed, a déclaré qu'il est nécessaire que tous les citoyens accèdent aux services de santé et bénéficient de prestations de qualité conformes aux critères requis dans tous les pays avec recommandation de prise en charge des patients indigents. Au cours d'une visite de terrain à l'hôpital Zayed, le ministre a exhorté le Staff de cet établissement à adopter au cours de leur travail un comportement exemplaire pour que les malades se sentent comme dans leur maison et bénéficient en cas d'urgence de toute l'attention nécessaire. Le ministre a aussi rappelé au personnel de l'hôpital Zayed leur responsabilité légale dans le cas de chaque mort en précisant de la nécessité de mener une enquête après les décès qui interviennent pour savoir si c'est à cause d'un déficit d'équipements afin d'informer les services concernés ou à cause d'une négligence et, le cas échéant, poursuivre les responsables et prendre les mesures appropriées. Le ministre a indiqué que chaque structure sanitaire a ses prérogatives et ses responsabilités et que le ministre va jouer ses rôles de suivi rigoureux, d'orientation pour réaliser les objectifs inscrits dans son plan d'action dont celui de servir les citoyens afin qu'ils accèdent facilement et systématiquement à des prestations de qualité représente l'un des plus importants. Dr Nedhirou Ould Hamed est spécialiste en santé publique qui a longtemps travaillé au ministère comme directeur régional puis directeur de la santé publique avant de devenir fonctionnaire international qui a coordonné plusieurs programmes au profit de l'OMS dont il fut aussi consultant jusqu'à sa nomination le 8 août comme ministre de la santé dans le premier gouvernement d'ismael Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya.