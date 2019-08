Réunion du MIND avec les présidents des conseils régionaux

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug a déclaré lors d’une réunion avec les présidents des conseils régionaux que « le projet du président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani est un projet collectif dans lequel toutes les administrations doivent jouer leur partition immédiatement. » Le ministre a ajouté au cours de la réunion tenue vendredi 16 août dans les locaux du ministère que le choix de la décentralisation et du développement local est irréversible et que tous les services concernés doivent procéder à des actions concrètes et immédiates. Le ministre a aussi rappelé que la vision du président Ghazwani est que dorénavant l'action de tous les services doit aller dans le même sens pour répondre aux attentes légitimes du peuple mauritanien. Enfin, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a demandé aux présidents des conseils régionaux de mettre en place un comité qui va accélérer l'action commune avec le département avec beaucoup plus de dynamisme et de précision.