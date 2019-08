UPR : soutien inconditionnel à Ghazwani

Le comité de gestion de l'Union Pour la République a organisé une réunion sous la présidence de Seyidna Aly Ould Mohamed Khouna dans son siège central de Nouakchott le jeudi 15 août. Les Uperistes ont profité de cette occasion pour « exprimer leur soutien inconditionnel au président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazwani et l'assurer de leur entière disponibilité à l'accompagner avec son gouvernement pour la réalisation du programme électoral sur la base duquel cinquante deux pour cent de Mauritaniens lui ont accordé leur confiance et investi à la magistrature suprême. » Le comité de gestion de l'UPR a aussi félicité le premier ministre Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya et son gouvernement et leur a souhaité plein succès dans les missions qui leur sont dévolues. Dans un communiqué sorti à l'issue de sa réunion, l'UPR a déclaré qu'il a été représenté dans le nouveau gouvernement à hauteur de 20 pour cent. Il faut rappeler que quatre des cinq ministres maintenus au gouvernement ( Nani Ould Chrougha, Mohamed Ould Abdel Vetah, Sidi Ould Salem, Mohamed Salem Ould Béchir) en plus de la ministre conseillère à la présidence de la République et le ministre secrétaire général du gouvernement sont tous membres de l'UPR.