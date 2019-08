La bourde du porte-parole du gouvernement : " le gouvernement actuel est le prolongement du système de Mohamed Ould Abdel Aziz"

Dans la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire organisée par le gouvernement, le nouveau porte-parole de celui-ci Sidi Ould Salem a déclaré que ce nouveau gouvernement est le prolongement du système du président Mohamed Ould Abdel Aziz. Une bourde largement commentée qui a suscité une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Selon le ministre de l'enseignement supérieur, le gouvernement est occupé à procéder au diagnostic et à l'étude des disfonctionnements des secteurs afin de leur trouver des solutions. Ould Salem réfute catégoriquement de faire porter une quelconque responsabilité de ces manquements au nouveau gouvernement. Membre des différents gouvernements depuis 2014, Sidi Ould Salem a déclaré que la justice sociale ne peut se réaliser en une courte période d'un ou de deux ans et que les disparités ne peuvent être réglées par un gouvernement de quelques membres. Le nouveau porte-parole a conclu qu'il est impossible de faire représenter toutes les tribus et toutes les composantes communautaires de Mauritanie dans un seul gouvernement de moins de trente éléments. Selon Ould Salem " chaque Mauritanien compétent représente tous les autres".