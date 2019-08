Gouvernement : nomination d'un nouveau porte-parole

La présidence de la République a publié ce mercredi 14 août 2019 un décret nommant le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et des techniques de la communication et de l'information, Sidi Ould Salem comme nouveau porte-parole du gouvernement en remplacement de Sidi Mohamed Ould El Ghaber nommé jeudi dernier (8 août) ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le parlement dans le premier gouvernement d'ismael Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya. Dr Sidi Ould Salem était déjà ministre de l'enseignement supérieur au temps de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Ancien responsable du Rassemblement des Forces Démocratiques, c'est lui que ce parti a désigné comme ministre des Finances en 2009 dans le gouvernement de concensus qui a supervisé l'élection présidentielle de cette même année. Déjà en 2005, Sidi Ould Salem a été nommé directeur général de la Société de Construction et de Gestion Immobilière (Socogim). Le nouveau porte-parole est titulaire d'un diplôme de doctorat en physique de l'Université de Lyon en France.