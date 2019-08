Moustapha Ould Bedredine malade

Le secrétaire général de l'Union des Forces du Progrès, Moustapha Ould Bedredine devrait être évacué en Tunisie ou au Maroc pour recevoir des soins à la suite d'une détérioration subite dimanche 11 août de sa santé déjà précaire. Grand homme politique de la scène nationale, cet emblématique membre du Mouvement National Démocratique (MND) et du Parti des Kadihines de Mauritanie ( PKM) représente l'une des figures les plus remarquables de la contestation de tous les régimes militaires depuis 1978 à aujourd’hui. Tout comme il fut l'un des opposants les plus intraitables du système de feu Mokhtar Ould Daddah. Instituteur puis inspecteur de l'enseignement fondamental ayant occupé plusieurs fonctions administratives dont la direction générale de l'école normale des instituteurs de Nouakchott, il sera élu au moins deux fois à l'Assemblée nationale où il se distingue par des sorties très cohérentes et particulièrement virulentes et critiques contre la gestion de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et de ses gouvernements successifs. A la dernière présidentielle du 22 juin 2019, il dirigeait avec la députée Kadiata Malik Diallo un groupe farouchement opposé à la candidature du président Mohamed Ould Maouloud. Mis en minorité dans les instances du parti par les partisans de la participation, Bedredine le timonier fait contre mauvaise fortune bon cœur. Dans une sortie médiatique controversée faite à Sahara, il déclare que le score humiliant de 2,4 pour cent obtenu par son ami de longue date Ould Maouloud a donné raison à ses réserves sur la participation de celui-ci qualifiée de véritable suicide politique. Ces dernières années, l'UFP, l'un des plus grands partis de l'opposition connaît des divergences internes dont la dernière en date a été à l'origine d'une bataille de communiqués entre les pour et les contre de la dernière présidentielle.