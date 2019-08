Volet Formation Professionnelle du RIMRAP : Ateliers de Renforcement des Capacités des Agropasteurs

Consciente de l’efficacité du principe de Formation de formateurs, relais dans la diffusion des techniques de culture et de la pédagogie agricole et écologique, la Composante Recherche et Formation du programme de Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la Résilience Agricole et Pastorale (RIMRAP) a organisé du 22 au 26 juillet des ateliers d’apprentissage dans les locaux de l’Ecole Nationale de Formation et de Vulgarisation Agricole à Kaédi.

Environ 40 techniciens et experts en ont bénéficié. Les modules concernés portaient sur l’aménagement de pare-feu et la gestion des banques semencières. Il s’agit là de deux modules sur les dix que la composante dispense. Les formations ont commencé par l’identification des attentes de chaque participant afin de répondre à leurs besoins réels en renforcement de capacités et à ceux des populations.

C’est quoi une banque de semences communautaire ? Comment en créer une ? Quelle méthode de séchage ou processus de nettoyage appliquer ? Comment les entreposer et à quel moment les semer ?

Autant de questions pratiques auxquelles il fallait répondre avec précision et rigueur, d’où l’intérêt méthodologique des visites sur le terrain.

En effet, les participants se sont rendus dans les laboratoires du Centre National de Recherche Agronomique et de Développement Agricole (CNRADA) et du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) pour voir de près des banques semencières et les démarches prises pour en assurer la bonne gestion.

Il en va de même pour la problématique des pares-feux. Il fallait en savoir l’utilité et la typologie car les feux de brousse sont un facteur de destruction économique non négligeable auprès des populations agropastorales.

Selon M. Abdoulatif Sow, formateur à l’ENFVA, les données de 2017 parlent en moyenne de 479 000 hectares de pâturage détruits chaque année dans 7 wilayas en Mauritanie, soit une perte économique d’une valeur de 100 millions MRU en intrants d’élevage. Par ailleurs, les participants ont effectué une visite de terrain dans le village de Téthiane qui a aménagé trois pare-feux depuis 1974. Les locaux ont donné des explications pratiques sur les mesures de maintenance des pare-feux. C’était une occasion inouïe d’apprentissage et d’expérimentation sur le terrain dont la portée pédagogique a été soulignée par plusieurs participants.

La formation de ces formateurs relais régionaux n’est qu’une étape du processus suivi par le volet Formation professionnelle du RIMRAP. Grâce à ces formations, aujourd’hui des ressources humaines aptes à renforcer les capacités des agropasteurs sur différentes thématiques existent. L’étape finale, et la plus importante, est la formation des agropasteurs. A ce jour, une trentaine d’agropasteurs ont déjà été formés.