Le prix du mouton flambe à quelques heures de la Tabaski

Relativement abordables ces derniers jours, les prix des moutons destinés au sacrifice pour la grande fête musulmane de Tabaski (Aid Al Adha), qui sera célébré lundi, prennent subitement l’ascenseur à quelques heures de l’événement.

Une tendance qu’on peut constater au niveau du plus important foirail de Nouakchott situé dans la commune d’El Mina (banlieue Sud).

Ainsi, pour une bête de sacrifice légèrement au dessus des standards acceptables, Mohamed Jiddou, un éleveur venu des régions de l’Est exige 6000 MRU, soit environ 150 dollars us.

Pour la qualité au dessus, l’acheteur potentiel est obligé de marchander ferme pour trouver un mouton à l’équivalent de 200 dollars us.

En dessous « c'est-à-dire à 35-40.000 MRO, vous trouverez une bête de sacrifice vraiment bas de gamme », selon Mohamed Mahmoud, un agent de l’administration.

Sidi justifie le coût des moutons par le prix élevé du transport des régions vers la capitale.

Pendant les jours précédents la fête et jusqu’au vendredi, les prix restaient à un niveau raisonnable, du fait de l’absence de pluies et le manque de pâturages nourrissant la crainte d’une année difficile pour le bétail.