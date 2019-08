Gouvernement : l'attente se prolonge

Les Mauritaniens continuent d'attendre impatiemment la désignation du nouveau gouvernement. Déjà six jours que le premier ministre a été désigné suivi du directeur du cabinet du président de la République et du ministre secrétaire général de la présidence. Trois personnalités pas totalement inconnues. Exactement comme les trois larrons. Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya a été coordinateur du projet de reconstruction de la ville de Tintane noyée en 2007 par des pluies torrentielles avant de devenir ministre de l'habitat puis président de la zone franche de Nouadhibou. Mohamed Salem Ould Béchir vient de rendre le tablier après avoir été plusieurs mois durant premier ministre du dernier gouvernement de Mohamed Ould Abdel Aziz. Le nouveau directeur du cabinet presidentiel est en plus d'être un très proche du président, un ancien ministre de l'intérieur sous la transition à l'époque d'un certain Comité Militaire pour la Justice et la Démocratie dont deux généraux (Mohamed Ould Abdel Aziz et Mohamed Ould Cheikh Ghazwani) comptaient parmi les éléments les plus influents. Autour de ces trois premières nominations, les supputations les plus controversées vont bon train. Sur les raisons de la publication des membres du nouveau gouvernement, les rumeurs les plus fantaisistes circulent. Pour certains, la nouvelle restructuration du gouvernement serait à l'origine de ce retard inédit. Alors que pour d'autres, le président et son nouveau premier ministre seraient empêtrés dans une histoire de dosages ethnico-politico-regionale pour faire représenter toute la Mauritanienne dans tous les aspects de sa diversité dans ce premier gouvernement qui ne devrait selon d'autres observateurs servir que de faire démarrer l'attelage en attendant que le président reprenne son souffle et sa confiance pour procéder aux véritables mesures du commencement de son premier mandat