La Mauritanienne retire son communiqué

La télévision officielle la Mauritanienne a retiré de sa page Facebook un communiqué publié il y a douze heures dans lequel elle confirmait qu'elle allait continuer à diffuser les dossiers consacrés aux ‘’grandes et nombreuses réalisations de la dernière décennie’’. Le communiqué précisait que ni les incriminations des uns et leur désapprobation ni les campagnes des autres et leur indignation n'y feraient rien et qu'elle restera un espace qui va continuer à valoriser les actions concrètes de développement . Alors quelle est la raison de cette volteface ? Même si pour cette fois, un président élu remplace un autre président élu sans revenir ni sur les conditions d'arrivee au pouvoir de l'un ni sur celles de l'élection de l'autre, l'attitude de la Mauritanienne est totalement inédite puisque les médias officiels (TV, radios ou agences d'information) de 1978 à 2019 ont habitué leurs téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs à des campagnes de dénigrement systématiques des systèmes déchus et aux panégyriques grossiers et complètement exagérés de ceux qui les ont remplacés. Tous les Mauritaniens se rappellent encore la fameuse émission radiophonique ‘’Crimes et erreurs du régime déchu’’ ayant suivi le coup d'état du dix juillet 1978 qui a renversé feu Mokhtar Ould Daddah. Tout comme chacun sait que depuis le six août 2008 jusqu'au premier août 2019, les médias officiels ne parlaient que de Mohamed Ould Abdel Aziz, de sa rectification, de ses projets et de ses ‘’grandioses’’ réalisations.