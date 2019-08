Quand Aziz déménage!

Samedi 3 août dernier à l’aube, les passagers en partance de l’aéroport international de Nouakchott sont surpris par cette silhouette familière. Ould Abdel Aziz et des membres de sa famille s’apprêtaient à quitter le territoire national. Aucune mesure de sécurité exceptionnelle. Juste une recommandation venue d’on ne sait où. Les bagages de l’illustre voyageur et ceux de sa suite ne doivent faire l’objet d’aucune fouille. Les machines doivent même être éteintes lors de leur passage. Certains parlent de près de 300 colis qui ont rempli les soutes et dont une partie a été entreposée sur les sièges vides. L’avion de la Mauritania Airlines, affrété pour les acheminer à Istambul via Alger et payé 73 millions d’anciennes ouguiyas, était aux 3/4 vide. Les occupants n’étaient que 17 en tout, la famille et des employés de maison.

Les questions que tout le monde se pose à présent est pourquoi tant de bagages, que contenaient-ils et pourquoi n’a-t-on même pas cherché à savoir ce qu’il y avait là dans?