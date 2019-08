Amnesty demande à Ghazwani d'annuler les lois sur l'apostasie

L' organisation internationale Amnesty International a demandé dans un communiqué publié lundi 5 août au président Ghazwani de ne plus traiter aucune personne de la façon dont a été traité Mohamed Cheikh M'khaitir et au gouvernement de surseoir immédiatement aux lois qui criminalisent l'apostasie à travers leur annulation pure et simple. Dans son communiqué, Amnesty s'insurge contre la détention et l'accusation arbitraires et a fortiori contre la condamnation à la peine de mort pour le simple exercice du droit à l'expression. Le communiqué d'Amnesty International intervient après une rencontre avec l'auteur de l'article jugé blasphématoire Mohamed Cheikh M'khaitir qui, après sa repentance, a quitté le pays la semaine dernière. Kiné Fatim Diop, responsable de campagne à Amnesty, s'est félicité de la libération de M'khaitir rappelant quand-même qu'il a passé cinq ans en prison alors qu'il ne devait même pas être arrêté. De son côté, Ould M'khaitir a remercié Amnesty et ses sympathisants pour la campagne entreprise en sa faveur déclarant " sans vos efforts, je n'aurai pas été libéré. Sur cinq ans passés en prison, je n'ai vu le soleil que six fois" et d'ajouter: " beaucoup de choses ont changé. Je commence à m'habituer graduellement à la vie en dehors de la prison. Maintenant, je suis libre et j'espère revenir aux études et reprendre mes recherches".