"Le budget de 2019 souffre de disfonctionnements structurels", dixit Mohamed Ould M'barek, député Tawassoul

Dans un entretien accordé lundi 5 août 2019 à Sahel TV, le député du parti national pour la réforme et le développement (Tawassoul) Mohamed Ould Mohamed M'barek a déclaré que « le budget de 2019 souffre de disfonctionnements structurels comme entre autres le fait que l'argent affecté à la gestion est de très loin plus important que l'argent destiné aux investissements. » Ce qui, selon lui, constitue une véritable aberration comme le fait de réserver plus d'argent aux salaires, achats d'équipements ou frais et avantages douteux qui vont dans les poches d'individus qu'à la construction des infrastructures routières, scolaires, sanitaires ou des barrages et autres qui profitent à toutes les populations. Comme exemple de disfonctionnements, le député s'est étonné de l'augmentation relativement importante du budget du ministère secrétaire général de la présidence dans l'exercice de 2019. Un département qui, selon lui, n'a pas grand chose à faire. Le responsable de Tawassoul a aussi évoqué l'impertinence d'un prêt de Trois millions six cents mille N_UM contracté auprès du Fonds Koweïtien. Sur un tout autre registre, Ould Mohamed M'barek a déclaré que son parti a toujours été d'accord sur le principe d'un dialogue sérieux, c'est à dire de très larges concertations nationales inclusives qui rassemblent toutes les forces vives (politiques, civiles, syndicales et de la presse) et qui discutent patiemment de toutes les questions nationales. Enfin, le député Ould M'barek pense que la priorité du nouveau président et de son gouvernement doit être entre autres de subvenir aux urgences des citoyens à travers des politiques d'amélioration de leurs conditions de vie, de leur accès systématique aux services de base.