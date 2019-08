Ould Dedew décide de retourner en Mauritanie

Selon des sources proches de l’érudit Cheikh Mohamed E Hassen Oud Dedew, celui-ci aurait décidé de retourner au pays mardi 6 aout après plusieurs mois passés en Turquie pour des soins médicaux. Pour rappel, les relations entre cet érudit et ‘ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz qui vient de quitter le pouvoir n’étaient pas au beau fixe au point que plusieurs etablissements islamiques, notamment le centre de formation des Oulémas, l‘Université Abdallah Ben Yacine ou l’Association Al Moustaqbal pour la culture étaient dans la ligne de mire du pouvoir. L’érudit a même fait l’objet d’une grande campagne médiatique de dénigrement de certains médias proches du pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz. Ould Dedew avait alors depuis décidé de séjourner entre la Turquie et le Maroc avec parfois quelques escapades au Qatar et en Mauritanie.