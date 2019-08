"Nous demandons un gouvernement capable d'un apaisement politique", dixit BDA

Dans une vidéo diffusée par Al Akhbar, le candidat à la présidentielle du 22 juin dernier, Birame Dah Abeid, a déclaré que la cérémonie d'investiture du président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani a démontré une fois encore l'exclusion de l'opposition et qu'aucune mesure n'a été prise pour éviter cette exclusion. Birame Dah Abeid a ajouté que les premières nominations faites par « le nouveau président ont été opéré dans le milieu restreint des cadres et activistes de la tension avec l'opposition et de sa marginalisation. » Birame Dah Abeid a espéré que les prochaines nominations promeuvent des cadres gouvernementaux capables d'opérer une ouverture politique dont le pays a besoin en ce moment pour l'apaisement et l'assainissement de la situation et pour l'entretien d'une bonne relation entre l'opposition et la majorité. Selon BDA, il s'agit maintenant d'attendre et voir les grandes lignes concrètes des politiques du président Ould Cheikh Ghazwani dont il espère qu’il va tirer les leçons du passé envers tous les secteurs en général mais aussi envers l'opposition de façon particulière