Les premières nominations tombent: la primature et le cabinet

Par décret en date du samedi 4 août 2019 la présidence a nommé comme premier ministre Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya qui avait été dans le système de Mohamed Ould Abdel Aziz ministre de l'habitat et président de la zone franche entre autres fonctions. Jusqu'à cette nomination à la tête du premier gouvernement du nouveau président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani, Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya travaillait dans le privé. Un autre décret de la présidence a nommé comme directeur de cabinet Ould Mohamed Lemine qui était ministre de l'intérieur de la transition (2005/2007) avant de devenir ambassadeur en Turquie pendant plusieurs années et au Mali. Très proche du nouveau président, c'est lui qu’il a choisi pour diriger son cabinet en tant que candidat à la présidentielle du 22 juin dernier qui l'a mené à la magistrature suprême. Vraiment ni de grande surprise ni de gros changements puisque les deux hommes sont bien connus des Mauritaniens. Ce n'est pas encore du neuf avec du vieux mais ça y ressemble déjà même s'il faut encore attendre de voir la nomenclature de la prochaine équipe gouvernementale et l'attribution des hautes autres responsabilités de l'État.