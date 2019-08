Amnesty International invite Ghazouani à donner la priorité aux droits de l’homme

« Le nouveau chef de l’Etat doit s’engager à corriger le bilan déplorable du pays en matière de droits humains, et notamment à prendre de véritables mesures pour mettre fin à l’esclavage et protéger contre les arrestations arbitraires, la torture, les autres mauvais traitements visant des personnes qui défendent les droits humains et militent en faveur desdits droits ».

La déclaration rappelle que sous le régime précédent, « les autorités mauritaniennes niaient systématiquement l’existence de violations de droits humains, en particulier la discrimination raciale, la réduction de l’espace civique et la restriction du droit à la liberté d’expression ».

L’organisation « demande au président Ghazouani de rompre avec le passé et de démontrer sa volonté d’améliorer les droits de tous les mauritaniens et de toutes les mauritaniennes ».