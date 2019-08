Boghé: Dépistage et supplémentassions en vitamine A et déparasitage

Le ministère de la santé a organisé du 29 juillet au 1er août 2019, une campagne nationale de dépistage et supplémentassion en vitamine A et déparasitage par le porte-à-porte. Les groupes cibles sont les enfants de 6 à 11 mois et de 12 à 59 mois.

Pour la Mouqata’a de Boghé, 1297 enfants de 6 à 11 mois et 10 795 enfants de 12 à 59 mois soit un total de 12 092 ont bénéficié de cette campagne, selon le Médecin-chef la circonscription médicale de Boghé, le Dr Mohamed O/ Dedde. Notons que la population totale de la mouqata’a de Boghé est de 75 436 habitants. Plus de 50% du public-cible ont été touchés dès les deux premiers jours, indique le médecin-chef.

Dans la Région du Brakna, la campagne vise respectivement 5609 et 46 663 enfants pour la 1ère et la 2e tranche d’âge ciblées.

Brahim O/ Ely Salem

Cp/ Brakna