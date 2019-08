Chers compatriotes,

Notre pays vient de vivre un événement majeur, le départ d'un dictateur implaquable qui a mis notre pays à genoux et terni l'image de toute la Nation par ses sorties intempestives et ses comportements enfantins.

Le pillage systématique de nos richesses, le bradage de nos ressources halieutiques, la destruction de nos symboles, tels notre glorieux drapeau, notre hymne national, de certaines écoles symboles et d' autres immeubles historiques et leurs substitutions par des marchés ou autres immeubles appartenant, soit à sa famille ou à ses proches, sont des actes de haute trahison, qui méritent qu'il soit poursuivi devant les tribunaux mauritaniens et étrangers.

Pour toutes ces raisons, je demande à ceux parmi vous qui sont soucieux de l'intérêt suprême de notre pays, de se joindre à moi pour qu'une pétition avec plus d'un million de signatures soit adressée au président de la République et à la justice nationale et internationale pour que Mohamed Ould Abdel Aziz justifie au peuple mauritanien, la provenance de ses richesses et celles de ses proches.

Youssouf Sylla, ex sénateur de M'Bout