Investiture du nouveau président ould Ghazouani

Le président élu de Mauritanie, Mohamed ould Ghazouani, général à la retraite, a été investi jeudi dans ses nouvelles charges, au cours d’une cérémonie organisée au Centre International des Conférences « Al MOURABITOUNE» de Nouakchott, sous la supervision du Conseil Constitutionnel, en présence de 11 chefs d’état d’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que les délégués des pays arabes et de la France, a constaté la PANA.

Dans son discours d’investiture, Mohamed ould Ghazouani a affirmé sa ferme volonté de rassembler en agissant comme « le président de tous les mauritaniens, quels que soient leur appartenance politique et leur choix électoral » à l’occasion du scrutin du 22 juin 2019.

Il a annoncé « la mise en œuvre d’un projet de société qui garantira aux mauritaniens des lendemains meilleurs sur la base de priorités visant à renforcer les fondements de l’Etat de droit, réduire les disparités entre les composantes sociales, réaliser un développement global rapide grâce à une amélioration des mécanismes de gestion des affaires publiques ».

Le nouveau président de Mauritanie s’est également engagé « à œuvrer pour la sécurisation du pays et la préservation de son unité et de sa religion islamique ».

Au cours de la cérémonie, le président sortant Mohamed ould Abdel Aziz, a dressé un bilan positif de sa décennie de gouvernance correspondant à deux (2) mandats.