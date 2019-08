Marathon du Sahel : Tooga et E-Lebne, lauréats mauritaniens

La phase mauritanienne du Marathon du Sahel, organisée par l’incubateur technologique Hadina RIMTIC, en collaboration avec la Banque Mondiale, s’est achevée, le 25 Juillet dernier, par une cérémonie dans un réceptif hôtelier nouakchottois. Le Marathon du Sahel a pour but de faire émerger les meilleures startups early stage du Sahel, organisé par la Banque Mondiale, en partenariat avec les principaux incubateurs des sept pays de la sous-région où se déroule la compétition. La finale cette première édition fut un grand moment de retrouvailles entre acteurs de l’écosystème entrepreneurial mauritanien ; un moment unique d’échange d’idées, partage d’expériences et d’informations, réseautage et rencontres avec des experts nationaux et internationaux.

Après quarante-deux jours d’accompagnement, les cinq projets en compétition ont été évalués par un jury, sur la base des livrables fournis, comme le business plan, l’aptitude à surmonter les défis posés pendant l’accompagnement, les vidéos et pitch de présentation du projet. C’est sur cette base que deux prix de « champion de Mauritanie » ont été attribués à Tooga et E-Lebne. Ils participeront donc à la grande finale, en Septembre, au Mali. De nouvelles perspectives devraient ainsi s’offrir à ces deux startups au sein du marché régional. Ils pourront intensifier leurs efforts pour plus d’attractivité et de compétitivité.

Tooga est une startup qui fabrique de l’aliment de bétail, à partir du mélange d’une plante dévastatrice, le typha, et les dattes du désert (Toogga), abondantes dans une même région du pays.

E-Lebne est un porte-monnaie électronique, via application mobile, qui permet de faire des achats et des transferts d’argent. Le prix de l’innovation a été attribué à i-Wanga, une application permettant de faire des transactions électroniques et opérations commerciales, en ligne via la voix. HABIDEM, spécialisée dans l’éco-construction avec des matériaux locaux, l’argile, la paille et le typha, s’est vue décerner le Prix du jury. Enfin, CadoRIM, une start-up qui facilite le transfert d’argent de la diaspora vers la Mauritanie, s’est adjugée le Prix du public. Les cinq projets bénéficieront d’un accompagnement sur mesure et d’un programme d’incubation de six mois à Hadina RIMTIC.

Un panel de haut niveau sur le thème : « Comment améliorer la compétitivité des entreprises dans la région » et un keynote speech le financement des startups au Sahel ont partagé, avec le public, des informations et modèles de fonds de soutien à l’entrepreneuriat adaptés à nos écosystèmes. L’évènement s’est déroulé en présence de plusieurs acteurs locaux et internationaux, particulièrement du Sénégal (Agence de l’Entreprenariat Rapide) et de Samir Adel Karim franco-algérien, auteur de Startup Lions, qui ont pris part aux panels.