Soirée-débat : plaidoyer pour une véritable synergie

Les différents acteurs du football mauritanien (membres du comité exécutif de la FFRIM, dirigeants de clubs, présidents de ligues régionales et journalistes…) se sont retrouvés autour d’un dîner, dans la nuit du mercredi 24 Juillet 2019, en un réceptif hôtelier nouakchottois. Occasion mise à profit pour enclencher une réflexion approfondie sur le football mauritanien, au sortir de la CAN 2019. Et surtout d’en résorber les difficultés et autres entraves, à quelques semaines du démarrage de la nouvelle saison sportive. Il s’agissait, également, d’affiner une stratégie nouvelle et de mieux coordonner les efforts des différents protagonistes à relever les défis, afin d’offrir une meilleure visibilité au football mauritanien. D’autant que les perspectives semblent prometteuses, avec la diffusion prochaine des grosses affiches de la Super D1 sur certaines chaînes sportives internationales.

Le président de la FFRIM, Ahmed ould Yahya, a appelé les différents acteurs à unir leurs forces, à se retrouver autour de l’essentiel, à se professionnaliser et à positiver, en dépit des obstacles structurels (inexistence de sponsors, absences sur les réseaux sociaux…) auxquelles sont confrontés les clubs mauritaniens. Sur la lancée, plusieurs orateurs ont insisté sur la nécessité d’une collaboration judicieuse, une mise en commun des synergies entre les différents acteurs, pour faire avancer le football mauritanien. Plusieurs sujets d’intérêt commun ont été abordés.

Après avoir tous salué l’initiative de la rencontre, les intervenants ont élaboré différentes recommandations concernant l’arbitrage, la formation, le marketing et la communication, de manière à mieux préparer la prochaine saison, notamment dans l’organisation des différentes compétitions. Enfin la FFRIM a décidé de fixer une nouvelle conditionnalité, aux clubs de Super D1. Dans le cadre d'une utilisation judicieuse de la subvention qui leur est allouée, ils désormais tenus de justifier les premières tranches versées. De cette justification dépendra l'allocation des deux dernières.

Elim CAN 2021 : les Mourabitounes fixés sur leur calendrier

Après avoir effectué le tirage au sort de la CAN 2021, la Confédération Africaine de Football (CAF) en a dévoilé, le mardi 23 Juillet 2019, les dates de matchs de qualification. D’entrée, les protégés de Corentin Martins défieront les Lions de l’Atlas chez eux. Une grosse affiche, à manifeste couleur de revanche, pour les Mauritaniens qui auront à cœur de laver les affronts subis, coup sur coup, en éliminatoires 2008 du Mondial et de la CAN 2010.

Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi ; journée 1 (11 au 19 Novembre 2019) : Maroc- Mauritanie ; Centrafrique-Burundi ; journée 2 (11 au 19 Novembre 2019) : Mauritanie-Centrafrique ; Burundi-Maroc ; journée 3 (31 Août au 8 Septembre 2020) : Maroc-Centrafrique ; Mauritanie-Burundi ; journée 4 (31 Août au 8 Septembre 2020) : Centrafrique-Maroc ; Burundi-Mauritanie ; journée 5 (5 au 13 Octobre 2020) : Mauritanie-Maroc ; Burundi-Centrafrique ; journée 6 (9 au 17 Novembre 2020) : Centrafrique-Mauritanie ; Maroc-Burundi. Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour la CAN 2021 au Cameroun.

Arbitrage : Babacar Sarr aux Jeux Africains

Les Jeux Africains « Maroc 2019 » vont se dérouler du 16 au 30 Août prochain. L’arbitrage mauritanien y sera représenté, lors du tournoi de football qui se tiendra, aux mêmes dates, au Maroc. La compétition enregistre la participation des sélections nationales U-20 qualifiées à la dernière CAN de la catégorie, au Niger, en place des équipes U-23, comme initialement prévu. L’arbitre mauritanien de 32 ans, Babacar Sarr (international depuis 2016), a été retenu par la Confédération Africaine de Football pour officier lors du tournoi final. Le Nigeria, le Burundi, le Ghana, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal sont les nations qui prendront part à l’épreuve.

Coupe Arabe des Clubs : le FC Nouadhibou affrontera Al Jeïsh

Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe Arabe des Clubs 2019, effectué par l’Union arabe de football association (UAFA), le samedi 27 Juillet 2019, a placé Al Jeïsh Damas(Syrie), sur la route des Orange. La manche aller se jouera le 20 Août ; son retour, le 6 Octobre à Nouakchott. La nouvelle édition 2019-2020 apparaît sous un nouvel habit et une nouvelle appellation : « Coupe Mohamed VI des Clubs Champions » ; avec une nouvelle formule et 32 clubs en quête du « Graal ».

Classement FIFA : les Mourabitounes perdent trois places

La FIFA a fait reculer les Mourabitounes de trois places, dans son classement mondial de Juillet. Les voici rétrogradés au 106ème rang. C’est l'Algérie, vainqueur de la CAN 2019, qui enregistre la plus forte progression (+28), pour se hisser à la 40ème place. La Belgique reste en haut du podium.