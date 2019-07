TAWASSOUL appelle au dialogue

Le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAWASSOUL/mouvance islamiste), première force de l’opposition à l’assemblée nationale de Mauritanie (16 députés), appelle « à un dialogue national sérieux et inclusif » dans une déclaration publiée mercredi.

L’appel du parti islamiste est lancé à quelques heures de l’investiture du président élu à l’issu du scrutin du 22 juin 2019, Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, candidat de la majorité, ex

général à la retraite, proche du président sortant, Mohamed ould Abdel Aziz.

Une victoire contestée par l’opposition.

Le RNRD avait officiellement soutenu la candidature indépendante de Sidi Mohamed ould Boubacar (ancien premier Ministre).

Au terme de larges consultations internes, le parti islamiste appelle « au renforcement de l’unité de l’opposition et la consolidation de ses rangs. Il invite le gouvernement et toute la classe politique, en vue de l’organisation d’un dialogue sérieux et inclusif, permettant de sortir la Mauritanie de la crise multiforme, engendrée par la mauvaise gouvernance du régime en place pendant plus de 10 ans ».