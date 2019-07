À bas tout régime putschiste ! par Cheikh Touré

Les technologies intuitives soumettent l'usager humain jusqu'à infliger leurs desseins industriels à sa condition existentielle dont elles ont mondialisé l'insoutenable légèreté. Une seule coquille éditoriale peut miner tout un discours et embraser l'esprit. Un retour s'impose sur une récente publication pour enlever tout éventuel malentendu.

Bilaliens...

«Pauvres maures, haratins, forgerons ou négro-mauritaniens y gisent dans les geôles pénitentiaires comme leurs ancêtres hilaliens de l'islam préliminaire souffraient le martyr mecquois sous les qoraïchites mécréants et tortionnaires» (http://cridem.org/C_Info.php?article=725533). Quel lapsus dévastateur au détour d'une coquille typographique quand une épithète courue se substitue à l'originale plus juste et significative: «hilaliens» au lieu de«bilaliens». Comme si tout un peuple pouvait être réduit à l'une ou l'autre de ses composantes : beidanes ou soudanes, nordistes ou sudistes, orientales ou occidentales, maraboutiques ou guerrières...Nul ne doit plus ignorer les ravages d'une réalité appauvrie dont les criantes injustices se déclinent au présent permanent de tous les modes de conjugaisons politiques dans une république islamique où les musulmans bilaliens gisent sous les dictatures de hordes hilaliennes.

Hilaliens...

En effet, les hordes hilaliennes s'arrogent une tyrannique légitimité conformément à leur expansionnisme dévastateur dont les frontières à rebours ramèneraient l'observateur aux horizons préhistoriques du pays actuel : Orient-Arabie, Occident-Maghreb et leur petite Afrique carthaginoise...Or, la Mauritanie reste une république islamique qui appartient à tous ses habitants également comptables de l'accès égalitaire de son immense territoire à tous vivants. Sans exclusive ni préalable du bédouin lapon au lointain aborigène et autres pèlerins volatiles du Banc d'Arguin: «il en est de celui qui gouverne comme d'un tuteur. Et en cette qualité, ce n'est pas son bien particulier qu'il doit faire mais le bien de ceux dont les intérêts lui ont été confiés. Celui qui n'aurait soin que d'une partie des citoyens, et qui négligerait les autres, exciterait la discorde et la sédition, qui sont ce qu'il y a de plus pernicieux à tous les États» (Cicéron).

«Moralités légendaires»

Pour édifier les masses béates sur l'ignoble tyrannie qui les consume et divise, il convient de partager une vérité universelle sans conteste : seules les âmes viles et injustes peuvent soutenir la pérennité d'un régime raciste et putschiste qui trahit ses limites. Démocratie civile? Dictature militaire. Commission électorale? Mafieuse. Urnes populaires? Frauduleuses. Scrutin démocratique? Putsch électoral. Président sortant et Président élu? Putschistes multi-récidivistes. Moralité pure et pratique : «qui sait sa faiblesse intime fait volontiers étalage de force» (S.Zweig). «Moralités légendaires» au sens poétique (J.Laforgues): injuste, moche et disgracieux (hram, choueyn ou yefdah)

Juntes génocidaires

L'apparent redoux public n'efface pas les déferlements démographiques dont les causes légitimes ne peuvent être étouffées par la répression raciste ou le dialogue armé. Tant les manifestations post-électorales jurent avec les secousses passagères d'un énième putsch électoral dont les effets et méfaits à retardement sont plus que visibles et prévisibles. Seules les juntes génocidaires peuvent en altérer les occurrences pour se cacher les flagrantes évidences, conséquences et inconséquences. À toute situation, son à propos : «quatre décennies de chienlit putschiste dont les seigneurs militaires et civils se suivirent dans l'art de trahir et nuire sans repentir. Tristes sbires rivalisent pour servir les pires desseins ennemis qui en divisent et terrorisent le pays, le continent et la civilisation sans coup férir ».

Objection de conscience

Pourtant hilaliens et bilaliens peuvent se réunifier pour rapprocher toutes les Afriques. Pour mémoire dans ce désert, la vie coulait sans peine ni discrimination: Dramé-Traoré-Messoud-Touré-Heïba-Souvi-Zom-Fall-SoueylimBriques-Kleïb-Taher-Filali-Tekrour-Lab-Samba-Eli Bowba-Barikallah-Grêle-Christophe-François et autres Adjudant-Chef et Sergent (Ejdane, Cheyv et Sarsar)...Pour en finir avec la tyrannie putschiste et raciste, il est urgent de décréter une pacifique et salutaire objection de conscience dans les commissariats et état-majors. Avis aux proches contractuels (elmouellefeti qouloubihoum) : «endhir 3achiretekeu el qrabine»(Coran XXVI-214). Honni soit l'africain, l'oriental ou occidental qui tolère la moindre complicité de son gouvernement dans le putsch électoral «présidant» à l'embrasement imminent de «l'Arc des crises» terroristes que les états unis de France et d'Amérique tissent avec cynisme au mépris des peuples. Rendez-nous nos libertés et fiertés anthropologiques : à bas tout régime putschiste.. !

Cheikh Touré