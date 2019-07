Désencombrement des marchés et rues : Pourvu que ça dure !

Depuis quelques jours, on assiste à une opération de désencombrement des marchés et de certaines rues de la capitale. Une opération salutaire pour les commerçants et les citoyens qui fréquentent ces marchés, devenus pour la plupart, des dangers publics. On ne peut s’y mouvoir que très difficilement, surtout en période de fête, offrant ainsi l'occasion aux nombreux voleurs de sévir.. Et en cas d’incendies, les soldats du feu auront toutes les peines du monde pour y accéder. Les voies passantes qui les traversent ne sont plus fréquentables, comme au grand marché de 5e (Sebkha). Les commerçants détaillants et même grossistes ont fini d’envahir les goudrons, en s’y installant ou en y installant leurs marchandises, en y déversant toutes sortes de détritus. A l’occasion de cette opération, les forces de l’ordre tentent depuis quelques jours d’empêcher les commerçants de se réinstaller, comme d’habitude. Au 5e arrondissement, la police pourchasse, chaque jour les revendeuses de poissons et de légumes qui ont cette fâcheuse habitude de ruser avec les forces de l'ordre. On sait qu’elles finissent vite par se lasser. En attendant, les voies sont très bien dégagées et on s'y déplace aisément. Pourvu que ça dure, dirons nous! Comme les marchés, certains grands axes de la capitale sont squattés par les agences de bourses de voitures. On le constate dans les environs du carrefour Madrid, en allant vers Arafat. Mais l’opération ne doit pas s’arrêter là, elle doit concerner les rues, ruelles et parcs publics où des citoyens installent des fosses sceptiques ou les devantures dans la rue, empêchant les voitures et autres moyens de transport de passer. En plus d’un ministère de l’environnement, de l’assainissement, nous avons besoin d’un véritable ministère chargé du cadre de vie. Ghazwani doit y penser, comme du reste celui de la bonne gouvernance ! Mint Abdel Malick ferait bien l’affaire !