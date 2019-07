Salaires bonus pour les FAS : Une injustice de plus ?

Depuis hier soir, une information selon laquelle Ould Abdel Aziz, encore président pour quelque 72 heures, aurait décidé d’accorder aux forces armées et de sécurité des gratifications substantielles à l’occasion de son départ ou la fête de tabaski. La presse parle d’instructions venues des hautes autorités de l’état et évoque l’octroi de 2 mois de salaire de base ou salaire brut. Dans tous les cas, si cette information se confirme et qu’elle ne touche que les corps habillés, on peut, sans exagérer, dénoncer une injustice de plus qui tombe au mauvais moment, et peut-être à dessein. Pourquoi ces corps habillés, « gâtés » par le règne d’Ould Abdel Aziz, avec des salaires alléchants, des primes, des gratifications et des véhicules de fonction alors que mêmes les secrétaires généraux des ministères n’en disposent pas? Les autres fonctionnaires moyens, sans responsabilités, pour leur part, tirent le diable par la queue. Pourquoi ne seraient-ils pas concernés d’autant plus que depuis son arrivée au pouvoir, Ould Abdel Aziz n’a jamais augmenté les salaires des fonctionnaires, ni les pensions des retraités ? Seuls quelques privilégiés ou proches du pouvoir peuvent prétendre aux marchés publics et autres avantages.

Autre question, d’où vient cet argent ? Du budget de l’état ou de la cagnotte du Rais partant (ce qui est plus qu’improbable)? Dans le premier cas, la décision aurait-t-elle reçu l’aval du frère et ami, le président élu ?

En attendant d’y voir clair, les mauritaniens s’interrogent, en cette fin de dix ans de règne du président Aziz.