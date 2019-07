La BCM prime les meilleures startups d’inclusion financière

Un jury international mis en place par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), a dévoilé les résultats de la grande finale du «Chalenge FINTECH » lancé par l’institution au mois de février dernier, visant à promouvoir l’inclusion financière par l’identification, le soutien et l’accompagnement de 10 projets et/ou startups mauritaniennes, à l’occasion d’une cérémonie organisée dans la nuit du samedi au dimanche, à l’ancien Palais des Congrès de Nouakchott.

Le premier prix a été remporté par le projet « CADORIM : une startup en activité depuis 6 mois, qui offre à la diaspora un service de transfert d’argent adapté au contexte du pays ».

Le deuxième prix est revenu à « E-Lebn : un projet de porte monnaie mobile pour le transfert d’argent et le paiement électronique de manière sécurisée, rapide, fiable et adaptée au marché mauritanien ».

Le troisième prix a été attribué au projet «SELAMPAY : une application mobile de paiement et de transfert de fonds disponible à tout moment, offrant une solution sécurisée, rapide et inclusive ».

Les promoteurs de ces 3 projets gagnants « auront une opportunité d’accès à un fonds de 2 millions de MRU, soit plus de 50.000 dollars pour un accompagnement d’un an en vue de renforcer leurs capacités.

Ils bénéficieront également d’un coaching et d’un monitoring adaptés à leurs besoins ». 7 autres startups bénéficient d’un prix additionnel de 300.000 MRU.

Le « Challenge FINTECH » de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) récompense les meilleures idées de projet de technologies financières en premier lieu, mais aussi des technologies prédictives (intelligence artificielle, machine learning) et des technologies de rupture apportant des solutions aux problématique du secteur financier mauritanien ».

Le jury du chalenge est composé d’éminents spécialistes parmi lesquels Alex SEA, fondateur et CEO AFRICAN FINTECH Forum, Azidine El Mountassir Billlah, ancien président de l’Autorité de Régulation des Télécommunications du Maroc, Dinis Guarda, auteur du livre «Sérial-entrepreneur » fondateur et CEO de « ZTUDIUM », Guillaume Almeras, expert international Banque/Finances, fondateur « Score Advisor.com », Jean Marc Ferré, expert international, client et et partenaire du groupe « ATOS », Laurent Gonnet, expert principal/secteur finance Banque Mondiale (BM), Mohamed Lemine Salihi, expert international en TIC.