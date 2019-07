Le président Mohamed Ould abdel Aziz vient de limoger, par décret en date de ce jour, le Pr. Kane Boubacar de son poste de ministre de la santé et de charger dans la foulée le ministre de l’équipement et des transports, Isselmou Ould Sid El Mokhtar des charges de son désormais ex -homologue. L’information est sur la très officielle agence de presse mauritanienne (AMI), en arabe et est relayée par la presse. Cet acte intervient à une semaine de son départ du pouvoir. Que s’est-il passé pour que le ministre soit renvoyé à cette date? Qu’a-t-il fait de grave ?

Signalons que cet acte intervient au lendemain des visites que le président Aziz vient d’effectuer dans les structures de santé de la capitale. Aurait-il appris des choses pas orthodoxes de son ministre qui l’accompagnait, il y a peu, dans ses tournées dans les structures de santé? Quelqu’un lui aurait-il dit des choses sur le Pr. Kane, comme ce fut à L’Hôpital mère et enfant?

En effet, lors de sa tournée dans cet établissement, une employée avait accusé la directrice de népotisme : elle ne recrute que ses parents, avait-elle laissé entendre au Rais, lequel avait repris l’accusation avant de limoger Dr. Aissata Kane. Selon des sources, la gynécologue avait répondu qu’elle fait la même chose que tous les bons « responsables mauritaniens ».

On apprend qu’au moment où nous cochions ces lignes, le ministre n’était pas informé de la nouvelle.

Rappelons que le Pr. Kane était le médecin personnel du Rais ; il l’a opéré lorsqu’il a reçu une balle amie sur le route de T’Woila, en 2012 et l’a même accompagné à bord d’un avions médicalisé à Paris, ce qui aurait été à l’origine de sa nomination au ministère de la santé.