La Mauritanie veut doter d’un Système Général de Diffusion des Données Améliorées (SGDD-a)

Le gouvernement nourrit un projet de création d’un Système Général de Diffusion des Données améliorées (SGDD-a), annoncé jeudi soir la Banque Centrale de Mauritanie (BCM). Ainsi, une mission conjointe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Fonds Monétaire International (FMI), a séjourné à Nouakchott du 17 au 25 juillet « en vue d’aider les autorités mauritaniennes-Banque Centrale, Ministère de l’Economie et des Finances, Office National des Statistiques (ONS) à mettre en place le SGDD-a ». Ce système « vise à améliorer les données macroéconomiques officielles du pays sur une Page Nationale Récapitulative de Données (PNRD) publié sur le portail national de la plateforme Open- Data (OPD) qui est fournie par la BAD, dans le cadre de son programme autoroute de l’information.

La publication des données macroéconomiques à travers une Page Nationale Récapitulative des Données (PNRD) permettra aux décideurs, aux opérateurs nationaux et internationaux, aux investisseurs potentiels et aux agences de notation, d’avoir un accès facile aux informations que le Conseil d’Administration du FMI a identifié comme essentielles pour le suivi du développement économique et financier du pays ».