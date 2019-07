Riyadh : don d’équipements sportifs

Une sympathique cérémonie de remise de maillots et ballons, au profit de trente-deux jeunes, s’est déroulée, le 19 Juillet dernier, à Riyadh. Y assistaient divers responsables départementaux, des notables, l’actuel maire de Riyadh, le docteur Abdellahi Kane, ainsi que plusieurs de ses prédécesseurs, des responsables d’associations de jeunes ainsi que de nombreux sportifs. Bénéficiant d’un appui financier en provenance du projet de prévention des conflits et de promotion du dialogue interculturel en Mauritanie, l’Organisation El Emel Moushrigh initiera des rencontres d’échanges et de débats et un tournoi inter-quartiers, pour raffermir la cohésion sociale entre différentes composantes de la population, sous le thème « Avec l’esprit du sport, non-violent et non-extrémiste ». Grâce à cet appui, El Emel Moushrigh a pu s’équiper de matériel informatique (ordinateur, imprimante et appareil photo) et de sonorisation.

Le président de l’ONG, Ahmed ould Khalifa, a remercié le projet de prévention des conflits et de promotion du dialogue interculturel en Mauritanie, pour la confiance placée en son organisation, et promis de faire bon usage des fonds qui lui ont été octroyés. Il a mis en exergue les valeurs de solidarité et de sportivité qui doivent prévaloir lors du tournoi et, plus généralement, au sein de la population.

De son côté, le docteur Abdellahi Kane a magnifié les actions salvatrices menées par l’ONG et la portée du projet, insistant sur la priorité à donner à l’unité nationale. : « Ce qui nous unit est le plus important que ce qui nous divise ». D’autres orateurs, comme madame Mariem mint Messaoud Boulkheir, ont rappelé l’importance de la cohésion sociale et la nécessité, pour toutes les franges sociales, de vivre en harmonie, permettant ainsi aux jeunes de s’épanouir dans un cadre unitaire. Notons enfin que l’ONG El Emel El Moushriq s’est déjà signalée, en aidant plusieurs victimes d’esclavage à retrouver leur dignité. Un vaste programme d’assistance lui a ainsi permis de doter ces anciennes victimes de logements et d’activités génératrices de revenus (vente de couscous), dans le cadre d’une réinsertion leur assurant une autonomie financière. Elle a aussi mis en place et équipé, avec ses modestes moyens, un centre de nutrition au profit des enfants vulnérables, à Riyad. Ce centre fonctionne actuellement.