Equipe nationale féminine : test-match contre Djibouti

Sous la houlette du sélectionneur national Abdoulaye Diallo « Courtaud », la sélection nationale féminine de football affine sa préparation, en vue du tournoi estival COTIF 2019. L’humeur est joyeuse au sein des vingt-trois joueuses. Avant de se rendre au COTIF, Fama Anne et ses partenaires se jaugeront contre les Djiboutiennes, pour leur première sortie au stade Cheikha Boidiya, le 30 Juillet prochain, à 17 h, avant l’envol pour l’Espagne où il leur faudra se frotter à équipes de Bolivie, Espagne et Guinée Equatoriale. Pour ce premier rendez-vous international, Diallo s’appuie sur une ossature constituée des meilleures joueuses issues du récent championnat national.

Rappelons que le département de football féminin et le staff technique ont tenu, samedi 20 Juillet, une réunion avec les parents des joueuses. Les deux parties ont noué des échanges enrichissants et ont promis d’accorder leurs violons, pour permettre aux joueuses de s’épanouir, dans leur volonté de « vivre leur passion et concrétiser leur rêve ». Belle unanimité, donc, au soutien des jeune filles, tous les encourageant à représenter, « avec fierté », les couleurs nationales en Espagne.

Coupe de la Confédération : la SNIM hérite d’ESAE FC

L’ASC SNIM hérite des Béninois d’ESAE FC, au tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2019/2020, effectué, ce dimanche 21 Juillet 2019, au Caire (Egypte). Le vainqueur de la Coupe nationale 2019 aura l’opportunité de recevoir la manche aller, programmée du 9 au 11 Août. Quant au retour, il est prévu dans l’intervalle du 23 au 25 du même mois. Signalons que l'ESAE est la première Ecole supérieure à avoir remporté, en Juin dernier, la Coupe du Bénin, en battant l’ASPAC, 2 buts à 1. Le vainqueur de cette double confrontation devra en découdre avec les Burkinabé du FC Salistas.

Ligue des Champions : FC Nouadhibou défiera SOA

Le FC Nouadhibou est, lui aussi, désormais fixé sur son sort, suite au tirage au sort effectué, ce même dimanche 21 Juillet 2019, au Caire. Le champion de Mauritanie en titre affrontera, en ligue africaine des champions, les Ivoiriens du SOA (Société Omnisports de l’Armée), détenteur du titre de champion de Côte d’Ivoire, le premier de son histoire. Les Orange se déplaceront, pour la manche aller (9, 10 ou 11 Août) à Yamoussoukro. La manche retour est fixée quant à elle aux 23,24 ou 25 Août. Le vainqueur de cette double opposition devra se mesurer au WAC (Maroc).

Amical [locaux] : Sénégal 0-0 Mauritanie

Les Mourabitounes locaux et les Lions locaux du Sénégal se sont quittés dos-à-dos, lundi, en match de préparation à l'institut Diambars à Saly. Au terme d'une partie rythmée, les deux équipes n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets, en dépit de nombreuses occasions de part et d'autre. La sélection coachée par Moustapha Sall va s'envoler, mercredi, en direction de Praia, où elle affrontera les Requins bleus du Cap-Vert, le samedi 27 Juillet, en match aller comptant pour le premier tour éliminatoire du CHAN 2020.

Transfert : Souleymane Anne officiellement guingampais

L’attaquant mauritanien Souleymane Anne s’est officiellement engagé, le dimanche 21 Juillet 2019, avec l’EA Guingamp (Ligue 2). Le natif de Bélinabé (département de Kaédi) a paraphé un contrat professionnel de deux ans. Auteur de 19 réalisations en National 3, Anne a récolté huit étoiles, au classement Actufoot de la saison dernière. Une saison idyllique pour le buteur de 21 ans qui a fait ses débuts avec la sélection mauritanienne en Mars dernier, contre le Ghana, avant de disputer la CAN 2019 (Égypte).

Très heureux de signer son contrat professionnel, Anne espère mûrir davantage en ligue 2, progresser et repartir à nouveau avec les Mourabitounes à la CAN 2021 et aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il peut compter sur le soutien de son sélectionneur national. Corentin Martins, qui avait permis à Anne de disputer sa première compétition internationale face à la Tunisie, lui a envoyé un message de félicitation et d’encouragement.

Anne s’est également vu gratifié par son agent et conseiller, Francisco Mariz, qui, tout heureux de la signature du contrat de son « jeune et talentueux attaquant », s’en est dit très honoré. « Malgré quelques moments difficiles dans sa jeune carrière, [Anne] a toujours été loyal et travailleur, faisant face à ces épreuves avec un mental de fer. Je tiens à te remercier, toi, tes parents, tes frères et sœurs, mon partenaire et mes enfants, pour leur soutien et leur confiance ». Et Mariz de remercier le club de l’En avant Guingamp, « pour leur confiance ». Pour rappel, le club breton, finaliste malheureux de la Coupe 2019 de la Ligue est relégué en Ligue 2.

ELIM CAN 2021 : les Mourabitounes logés dans le groupe E

Les Mourabitounes sont fixés sur leurs adversaires, depuis le jeudi 18 Juillet 2019, au Caire (Egypte). Les voici, pour les éliminatoires CAN Cameroun 2021, dans le groupe E, en compagnie des Lions de l’Atlas du Maroc, des Hirondelles de Burundi et des Fauves de la République Centre-africaine. Une poule abordable. Pour leur première sortie, les Mourabitounes défieront les Lions de l’Atlas, avec un déplacement au royaume chérifien (7-15 Octobre 2019). Pour la deuxième journée (11-19 Novembre 2019), ce sera la réception, à Nouakchott, des Hirondelles du Burundi. Pour rappel, seuls les deux premiers se qualifient pour la phase finale.